La Commission européenne préoccupée par l'acquisition de Transat

La prise de contrôle de Transat A.T. par Air Canada pourrait se traduire par des prix plus élevés et une diminution de l’offre, s’inquiète la Commission européenne, qui se penchera de manière approfondie sur cette transaction dont la clôture, qui sera retardée, apparaît de plus en plus incertaine.