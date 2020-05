Traînant une dette de plus de 900 millions US, le Cirque a été forcé de licencier 4679 employés, soit 95 % de son effectif, le 19 mars dernier, en plus d’annuler ses 44 spectacles à travers le monde, en raison de la pandémie de COVID-19.

(Montréal) L’intérêt de Québecor à l’endroit du Cirque du Soleil semble logique pour au moins un analyste financier si le conglomérat opte pour une cure minceur de l’entreprise de divertissement dans le but de la faire renouer avec la santé financière.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Selon Adam Shine, de la Financière Banque Nationale, il s’agirait, pour la société contrôlée par Pierre Karl Péladeau, d’une stratégie « moins risquée » où les « principales activités » seraient optimisées.

Dans une note envoyée à ses clients, l’analyste se penche sur le scénario récemment présenté par le chef de la direction financière de Québecor, Hugues Simard, au quotidien « The Globe and Mail » selon lequel la compagnie se concentrerait sur six spectacles existants à Las Vegas et quatre autres en Chine, au Mexique, en Allemagne ainsi qu’à Orlando, en Floride.

Ce plan signifierait la fin de 13 spectacles de tournée et 21 productions sous des marques affiliées comme le spectacle musical Blue Man Group.

Sans savoir exactement à quoi ressembleraient les finances du Cirque du Soleil si ce scénario se concrétisait, M. Shine estime que ce plan pourrait permettre à l’entreprise de divertissement de générer des revenus oscillant aux alentours de 675 millions US ainsi qu’un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements supérieur à 100 millions US.

La semaine dernière, au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, M. Péladeau n’avait pas voulu ouvrir son jeu à propos de la stratégie qu’il mettrait de l’avant si son entreprise devait s’installer aux commandes du Cirque.

Québecor propose de participer à un sauvetage du Cirque et se dit prêt à injecter des « centaines de millions » dans le but de rapatrier le contrôle de l’actionnariat au Québec. La société n’a toutefois pas eu accès aux livres de l’entreprise fondée par Guy Laliberté.

