Production en serre: la route vers l’autosuffisance sera longue

Il faudra plus que de l’électricité pas chère pour augmenter la production de fruits et de légumes en serre et assurer l’approvisionnement local que le Québec souhaite depuis des décennies. À quelques exceptions près, la serriculture est un secteur morcelé, qui souffre de retard technologique et de sous-investissement.