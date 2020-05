États-Unis: plus de 3 millions de nouveaux inscrits au chômage en une semaine

(Washington) Les États-Unis ont enregistré plus de trois millions de nouvelles demandes d’allocation chômage la semaine passée, et le nombre de chômeurs indemnisés a atteint son plus haut niveau de l’histoire, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.