Dirigeantes de la finance

Un monde très masculin, mais…

Le chef de la direction financière dans les entreprises demeure un poste largement occupé par des hommes, si on se fie aux données de l’association Financial Executives International (FEI) Canada, dont seulement le quart des membres sont des femmes. Mais de plus en plus de gens issus de la diversité se hissent jusque dans les postes décisionnels des hautes sphères des finances des entreprises.