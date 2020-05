Télémédecine d’urgence: intégrer les télésoins en deux jours

Crise et innovation vont souvent de pair, et l’entreprise montréalaise MEDFAR en a fourni une illustration particulièrement convaincante. En mobilisant d’urgence ses 70 employés, de tous les services, elle a réussi à implanter en 48 heures un nouveau service de vidéoconférence maintenant offert gratuitement aux 600 cliniques et 12 000 professionnels qui utilisaient déjà sa plateforme, MYLE.