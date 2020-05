Restaurant Brands voit son profit diminuer

(Toronto) La société mère de la chaîne de cafés Tim Hortons a vu ses ventes quotidiennes chuter de plus de 40 % au cours des deux dernières semaines de mars, alors que la crise de la COVID-19 s’établissait au Canada, mais celles-ci ont repris un certain élan depuis, alors qu’un plus grand nombre de ses établissements se sont tournés vers les services de livraison.