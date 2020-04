Molson fait remarquer que même si les ventes aux détaillants continuent de bien se porter, l’entreprise ne s’attend pas à ce qu’elles compensent entièrement la perte des ventes aux bars et aux restaurants.

Molson Coors s'attend à une baisse des ventes cause de la pandémie

(Montréal) Molson Coors Beverage dit s’attendre à une baisse importante de ses ventes et de ses profits au deuxième trimestre et peut-être au-delà en raison de la fermeture des bars et des restaurants causée par la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Le brasseur estime qu’environ 23 % de son chiffre d’affaires consolidé en 2019 a été tiré de ce qu’il appelle la « consommation sur place », qui a effectivement été réduite à zéro.

Molson fait remarquer que même si les ventes aux détaillants continuent de bien se porter, l’entreprise ne s’attend pas à ce qu’elles compensent entièrement la perte des ventes aux bars et aux restaurants.

Molson Coors, qui rapporte ses résultats en dollars américains, a déclaré une perte de 117,0 millions US ou 54 cents par action pour le trimestre terminé le 31 mars, comparativement à un bénéfice de 151,4 millions US ou 70 cents par action il y a un an.

Les ventes nettes ont totalisé 2,10 milliards US, en baisse par rapport à 2,30 milliards US.

Molson Coors a déclaré un bénéfice sous-jacent de 77 millions US ou 35 cents par action pour le trimestre, contre 112,7 millions de $ US ou 52 cents par action au cours des trois premiers mois de 2019.