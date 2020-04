Le Dow Jones montait de 1,80 % et le NASDAQ de 2,07 % mercredi matin.

(New York) La Bourse de New York s'affichait en hausse mercredi, cherchant à se rassurer après un début de semaine difficile, marqué par l’effondrement des prix du pétrole : le Dow Jones montait de 1,80 % et le NASDAQ de 2,07 %.

Agence France-Presse

Wall Street avait sombré dans le rouge mardi, les cours de l’or noir ayant atteint des niveaux alarmants pour les investisseurs : le Dow Jones avait baissé de 2,67 % et le NASDAQ de 3,48 %.