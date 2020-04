JPMorgan Chase anticipe une flambée des impayés dus au coronavirus

(New York) JPMorgan chase a annoncé mardi un plongeon de 69 % sur un an, à 2,9 milliards de dollars, de son bénéfice net au premier trimestre, disant anticiper une forte envolée des impayés de ses clients affectés par la pandémie de COVID-19 et la chute des prix du pétrole.