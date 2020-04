(Montréal) Hydro-Québec annonce jeudi qu’elle a signé une semaine plus tôt une entente avec la New York Power Authority (NYPA) en vertu de laquelle les deux sociétés s’engagent à s’entraider pour garantir un approvisionnement continu en électricité au Québec et dans l’État de New York pendant la crise de la COVID-19.

La Presse canadienne

La société d’État québécoise explique que l’entente en vigueur jusqu’en septembre prochain prévoit un mécanisme accéléré de partage d’expertises et de travailleurs spécialisés ainsi que de fourniture d’équipements ou de matériaux.

Chaque entreprise déterminera d’abord si elle est en mesure de prêter main-forte à l’autre, notamment en fonction de ses propres besoins et des considérations liés à la santé et à la sécurité de ses travailleurs.

Hydro-Québec rappelle que New York et le Québec ont une collaboration dans le domaine de l’électricité qui remonte à 1910.

L’année dernière, les exportations d’hydroélectricité québécoise ont représenté environ 5 % de la consommation totale de l’État de New York.