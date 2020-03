La « récession de pandémie » pire au Canada qu’aux États-Unis, avertit le géant obligataire Pimco

La « récession de pandémie » qui débute risque de frapper plus fort au Canada qu’aux États-Unis, avertit le géant américain des marchés obligataires, la société Pimco, après que ces analystes aient pris connaissance des mesures d’aide financière d’urgence aux citoyens et aux entreprises annoncées cette semaine par le gouvernement fédéral et la Banque du Canada.