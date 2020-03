Épiciers: la forte demande ralentit les livraisons

Les épiciers et les services tiers connaissent une hausse de la demande pour leurs livraisons, ce qui entraîne des périodes d’attente plus longues que la normale, en cette période de pandémie pendant laquelle les autorités sanitaires et gouvernementales exhortent les gens à pratiquer l’isolement social.