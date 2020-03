La Société des alcools du Québec (SAQ) demeurera ouverte, du moins jusqu’à nouvel ordre.

Stéphane Blais

La Presse canadienne

Plusieurs Québécois se sont précipités vers les succursales de la SAQ lundi après-midi après que le premier ministre François Legault eut annoncé la fermeture de toutes les entreprises et tous les commerces jugés non essentiels, et ce, jusqu’au 13 avril.

« Mais il faudra limiter le nombre de personnes en magasin », peut-on lire dans une publication du compte Twitter SAQ Nouvelles.

« Nous vous invitons à privilégier l’achat en ligne et à consulter notre site web pour en savoir plus sur les heures d’ouverture », est-il écrit.

Après l’annonce de François Legault, de nombreuses personnes se sont ruées vers les succursales de la SAQ.

Dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, le personnel de la SAQ interrogé par La Presse canadienne ne savait pas si les succursales de la société d’État faisaient partie des « services essentiels » et si elles devaient fermer leurs portes.