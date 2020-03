MLB The Show 20 : un bon substitut ★★★★½

Heureusement qu’il reste les jeux vidéo, et pas n’importe lequel : MLB The Show 20, une exclusivité PlayStation qui débarque sur les tablettes le 17 mars prochain. Bourrée de petites améliorations, la franchise numéro un du baseball en jeu vidéo reprend essentiellement la même recette pour donner une impression encore plus convaincante de réalisme.