(Québec) Le prochain grand patron d’Hydro-Québec devra avoir une « vision économique et internationale », estime le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Patrice Bergeron

La Presse canadienne

Il a esquissé, jeudi, le profil espéré du successeur d’Éric Martel, qui prendra les commandes de Bombardier le 6 avril. Selon lui, il devra pouvoir vendre le potentiel de l’hydro-électricité du Québec et en tirer profit, dans le contexte actuel de réduction de la dépendance aux hydrocarbures.

« Ça prend quelqu’un qui a une vision économique, une vision internationale, pour voir comment on va tirer un avantage comparatif indéniable à partir de notre actif », a dit M. Fitzgibbon en mêlée de presse avant de se rendre au caucus des élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) jeudi matin.

Le ministre a rappelé qu’il s’affaire lui-même activement à l’électrification des véhicules, à l’assemblage de véhicules commerciaux électriques au Québec, au recyclage des batteries et à mettre sur pied une filière de l’hydrogène comme carburant. En outre, il a aussi évoqué ses missions en Asie pour vendre le lithium québécois comme composante des batteries des véhicules électriques.

Bref, M. Fitzgibbon souhaite que le prochain président d’Hydro soit en quelque sorte son allié dans l’impulsion qu’il souhaite donner à l’économie du Québec.

« Le principal enjeu, c’est l’exportation d’électricité au Massachusetts et à New York », a déclaré le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, en mêlée de presse, au sujet du grand défi qui attend le successeur de M. Martel. New York envisage en effet d’accroître son approvisionnement en énergie auprès du Québec, tandis qu’un projet de ligne de transport jusqu’au Massachusetts est toujours en processus d’approbation.