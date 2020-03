Desjardins mettra en marché lundi un fonds commun investissant dans « des titres de multinationales dont les femmes représentent au minimum 30 % du conseil d’administration et 15 % du comité de direction ».

Marie-Ève Fournier

La Presse

Son nom : SociéTerre Diversité. Selon la coopérative, il s’agit du seul fonds commun canadien « en gestion active axé sur la diversité avec une portée mondiale ».

Il sera géré par le gestionnaire de portefeuille Lazard Asset Management. « [La diversité] nous rend plus performants, plus innovants et plus polyvalents, mais elle nous permet aussi de toujours mieux nous adapter aux besoins des membres et clients », affirme le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier.