Sociétés les mieux gérées

Efficacité: les gestionnaires doivent être… plus heureux !

Le « métier » de gestionnaire intermédiaire est de plus en plus exigeant, dans un environnement de travail hyper-concurrentiel où on vise la performance, la productivité et la loyauté des employés. D’où l’importance de bien accompagner et de valoriser ces employés-cadres qui agissent, en quelque sorte, à la manière d’une courroie de transmission entre les employés sur le terrain et la haute direction. France St-Hilaire, professeure agrégée en gestion des ressources humaines à l’Université de Sherbrooke, livre quelques trucs.