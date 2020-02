L’acteur Steven Seagal accusé d’avoir illégalement promu une opération financière

(New York) L’acteur et producteur Steven Seagal, plus habitué des rôles de justicier que de méchant, a été accusé jeudi par le gendarme américain des marchés financiers, la SEC, d’avoir omis de dire qu’il avait été grassement payé pour promouvoir auprès de ses fans une opération demandant de l’argent contre des jetons de cryptomonnaie.