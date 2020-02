(Paris) Les Bourses européennes continuent d’hésiter face à l’épidémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 60 000 personnes en Chine et en perturbe l’activité économique, et ont terminé la semaine globalement dans le rouge vendredi.

Agence France-Presse

« Le danger de mauvaises nouvelles en provenance de Chine reste présent pour le marché », a résumé Andreas Lipkow, de Comdirect.

« Hier (jeudi), nous avons eu des nouvelles pas forcément positives autour du coronavirus, qui est quand même le catalyseur principal aujourd’hui », a rappelé auprès de l’AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque. La Chine a en effet annoncé jeudi plus de 15 000 contaminations supplémentaires par le coronavirus en raison d’une nouvelle définition plus large des cas d’infection.

1400 morts, dont six personnels soignants

Vendredi, le dernier bilan faisait état de 1400 morts en Chine, où les autorités ont révélé que six membres du personnel soignant étaient décédés. Près de 64 000 cas de contamination ont désormais été enregistrés dans le pays, dont au moins 1716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades.

En Allemagne, le PIB a stagné au quatrième trimestre 2019 et la Bourse de Francfort a fini à l’équilibre pour le deuxième jour de suite.

L’Eurostoxx a perdu 0,15 %.

Du côté des valeurs

VOLKSWAGEN A L’AMENDE : Le groupe allemand (-1,21 % à 170,46 euros) a proposé vendredi de payer 830 millions d’euros pour solder un grand procès qui l’oppose à plus de 400 000 clients demandant réparation pour leurs voitures équipées de moteurs diesel truqués, même si les négociations avec l’association regroupant les requérants ont pour l’heure échoué.

Le constructeur a également fait état de ventes en baisse de 5 % en janvier, notamment en Chine (-11 % sur un an), où les congés du Nouvel An lunaire avaient été prolongés en raison du nouveau Coronavirus.

RENAULT FAIT LE YOYO : Autre constructeur automobile, même orientation : Renault a terminé la séance dans le rouge, de 0,90 % à 34,50 euros, pénalisé par l’annonce de sa première perte nette en dix ans. Auparavant, le titre s’était momentanément redressé en cours de séance, rasséréné par des propos de la directrice générale par intérim, Clotilde Delbos.

Cette dernière n’a pas exclu vendredi que le constructeur automobile ferme des usines, y compris en France. « Nous n’avons aucun tabou et nous n’excluons rien », a-t-elle déclaré en annonçant que le constructeur allait « revoir tous nos types de coûts et de charges ».

EDF S’ENVOLE : A contrario, EDF a bondi de 9,68 % à 12,87 euros, porté par un bénéfice net multiplié par plus de quatre en 2019, gonflé comptablement par des résultats financiers liés à la bonne performance des marchés financiers. Le groupe a bénéficié de la variation positive de ses actifs dédiés, destinés à couvrir les frais de démantèlement nucléaire et de gestion des déchets.

Sur un plan plus opérationnel, son excédent brut d’exploitation a progressé de 12 % à 16,7 milliards d’euros, dans le haut des prévisions du groupe et au-dessus des attentes des analystes.

RBS CHUTE : La Royal Bank of Scotland est restée prudente sur ses objectifs financiers malgré un bond de ses bénéfices en 2019, et son cours de Bourse s’en est ressenti (-6,82 % à 213,10 pence).

La nouvelle directrice générale Alison Rose va changer le nom de la banque en NatWest, restructurer la banque d’investissement dont la taille sera réduite de moitié et faire davantage pour lutter contre le changement climatique.

Les indices en un coup d’œil

Paris-CAC 40 : -0,39 % à 6069,35 points

Francfort-Dax : -0,009 % à 13 744,21 points

Londres-FTSE 100 : -0,58 % à 7 .409,13 points

Milan-FTSE MIB : -0,10 % à 24 867,01 points

Madrid-IBEX 35 : +0,47 % à 9956,80 points

Lisbonne-PSI 20 : -0,07 % à 5328,34 points

Bourse suisse-SMI : +0,33 % à 11 128,81 points

Amsterdam-AEX : +0,01 % à 629,23 points

Bruxelles-BEL 20 : +0,06 % à 4. 185,44 points