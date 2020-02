Radio-Canada est d’avis que les documents soumis par Broccolini lors du dépôt du certificat d’achèvement substantiel en date du 27 janvier 2020 sont inadéquats et incomplets et ne nous permettent pas de nous prononcer sur l’acceptation ou non de celui-ci. Il n’est donc pas possible de conclure sur la date de livraison de l’édifice.