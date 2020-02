(New York) Le prince Harry et sa femme Meghan étaient les invités vedettes jeudi soir à Miami de la banque américaine JPMorgan Chase, leur première sortie publique ensemble depuis leur divorce de Buckingham Palace, ont indiqué à l’AFP deux personnes présentes lors de cet événement.

Agence France-Presse

Harry et son épouse prenaient part à la soirée annuelle de JPMorgan Chase qui réunit chaque année environ 300 de ses plus gros clients, parmi lesquels des grands patrons et certaines des plus grosses fortunes du monde, ont confié ces sources sous couvert d’anonymat.

Le couple s’est exprimé durant la soirée, selon les mêmes sources tout en refusant de donner des détails sur leur discours.

La soirée, qui a eu lieu à l’hôtel de luxe South Beach de Miami, avait comme autres invités le basketteur Magic Johnson et l’ancienne star du baseball Alex Rodriguez. Les thèmes de la soirée étaient les investissements dans les zones urbaines aux États-Unis, l’éducation et la façon de faire émerger une classe fortunée au sein de la population noire.

Contactée par l’AFP, JPMorgan Chase s’est refusée à tout commentaire. La firme a également refusé de dire si le prince Harry et sa femme Meghan avaient été rémunérés pour apparaître à cette soirée caritative.

D’après des sources proches du dossier, ce type d’événement permet aux invités vedettes de côtoyer le gratin des affaires et parmi les plus grosses fortunes de la planète. De quoi éventuellement se constituer un carnet d’adresses et s’ouvrir des opportunités.

Le prince Harry et son épouse Meghan ont récemment renoncé à leur titre d’altesse royale comme à certains de leurs revenus. Selon plusieurs experts, ils pourraient facilement capitaliser sur leur forte image sous forme de livre, de partenariats ou d’apparitions publiques.