Le pétrole en baisse, à cause du coronavirus et de la possible réaction de l’OPEP

(New York) Les prix du pétrole ont encore terminé en baisse vendredi, chahutés par les inquiétudes liées à l’épidémie de coronavirus apparue en Chine et la possibilité de plus en plus évoquée d’une réunion avancée de l’OPEP.