La planète économique : la vraie valeur d’un passeport

On n’a jamais autant voyagé. En auto, en train et surtout en avion. Par obligation, pour le travail ou pour le plaisir, de plus en plus de gens sillonnent la planète. Plus de 4 milliards de personnes dans le monde sont montées à bord d’un avion en 2018, selon les données les plus récentes de l’Association internationale du transport aérien (IATA).