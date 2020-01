MacBook Pro 16 po : la perfection par petites touches

Parce qu’Apple a pris bonne note des critiques et promis de donner « plus de ce que vous aimez », le MacBook Pro 16 po mis en marché à la fin de 2019 est tout simplement le meilleur ordinateur portable jamais conçu par l’entreprise. Son clavier amélioré, son écran superbe et sa puissance font pardonner son prix élevé et l’absence de ports USB-A.