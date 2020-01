Hausse du profit de Corus au premier trimestre

(Toronto) Corus Entertainment a affiché vendredi un bénéfice du premier trimestre en hausse par rapport à l’an dernier, notamment grâce à une augmentation des revenus publicitaires à la télévision et d’une croissance de plus de 10 % des revenus de ses activités de contenu, pendant que les revenus de la radio et des abonnements ont diminué.