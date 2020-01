Si, aujourd’hui, on n’a plus à se taper une ligne déjà engagée, reste qu’il faut attendre 15 minutes avant de parler à un agent, qui ne connaît pas toujours la réponse, et qui doit transférer l’appel à un deuxième agent. Avec le transfert, le délai d’attente peut atteindre jusqu’à une heure.