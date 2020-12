Plus de 600 entreprises ont reçu l’aide financière d’urgence de Québec

Un peu plus de 600 entreprises ont bénéficié d’une aide financière d’urgence de Québec dans le cadre du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). Parmi elles, environ 90 ont eu droit à un coup de pouce d’au moins 1 million de dollars et 3 ont obtenu plus de 30 millions, soit Telecon, le Groupe Sélection et Uni-Sélect.