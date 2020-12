Manon Brouillette, ex-PDG de Vidéotron

« Je voulais sortir de ma zone de confort »

Elle était l’une des PDG les plus en vue de Québec inc. et gérait la plus importante entreprise de télécommunications au Québec. Des profits annuels de 1,68 milliard sur des revenus de 3,38 milliards. Et puis, il y a deux ans, Manon Brouillette a causé la surprise. À 50 ans, elle a quitté son poste de présidente et chef de la direction de Vidéotron, qu’elle occupait depuis presque cinq ans. Un saut dans le vide étonnant pour cette dirigeante qui avait envie de sortir de sa zone de confort après 14 ans chez Vidéotron.