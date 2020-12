Jean Bélanger, PDG de Premier Tech

La « plus internationale » de nos entreprises en région

(RIVIÈRE-DU-LOUP) Fondée il y a bientôt 100 ans, Premier Tech a encore démontré toute sa vivacité cette année en annonçant un plan d’investissement quinquennal de 250 millions pour ses seules activités au Québec. Avec un réseau de 47 usines dans 17 pays, actives dans les secteurs de l’horticulture, de l’emballage industriel et de l’environnement, Premier Tech compte 4700 employés dans le monde, dont plus de 1000 à son campus de Rivière-du-Loup. « On est la plus internationale des entreprises québécoises basées en région », résume, fort à propos, son PDG Jean Bélanger.