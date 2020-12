Nouvelles mesures de confinement

« Il y aura beaucoup de demandes de congé »

Yohan Belval est père de fillettes de 3 et 5 ans. Sa plus vieille ayant récemment contracté la COVID-19, la famille est confinée depuis le 8 décembre. Si tout le monde se porte bien, l’annonce mardi d’une réouverture des écoles primaires le 11 janvier, et non le 4, et une demande du premier ministre Legault de garder le plus possible les jeunes enfants à la maison plutôt que de les confier au service de garde minent son moral.