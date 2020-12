(Winnipeg) Les autorités américaines affirment que le magnat canadien de la mode Peter Nygard a été inculpé de neuf chefs d’accusation, notamment d’extorsion et de trafic sexuel.

La Presse Canadienne

Un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district Sud de New York indique que les accusations impliquent des dizaines de victimes aux États-Unis, aux Bahamas et au Canada, entre autres.

Les autorités américaines allèguent que sur une période de 25 ans, M. Nygard a utilisé l’influence de son entreprise de mode, ainsi que ses employés et ses fonds, pour recruter et utiliser des femmes et des filles pour sa gratification sexuelle et celle de ses amis et associés.

Le bureau du procureur américain note qu’aucune des allégations contre M. Nygard n’a été prouvée devant les tribunaux.

Le magnat de la mode canadien a été arrêté mardi à Winnipeg. Les documents judiciaires montrent que M. Nygard a été arrêté en vertu de la Loi sur l’extradition et devait comparaître dans une salle d’audience de Winnipeg en après-midi.

Le créateur de mode fait face aux États-Unis à une action collective relativement à des allégations d’agression sexuelle dont auraient été victimes des dizaines de femmes.

Cinquante-sept femmes — dont 18 Canadiennes — se sont jointes à la poursuite, qui allègue que M. Nygard a utilisé la violence, l’intimidation, la corruption et les employés de son entreprise pour attirer ses victimes et éviter de devoir répondre de ses actes pendant des décennies.

M. Nygard a nié toutes les allégations et affirme être la cible d’un complot émanant d’une dispute avec son voisin milliardaire aux Bahamas.

Cette poursuite a été mise en pause cet été par un tribunal de New York. Les motifs de cette suspension sont sous scellés.

M. Nygard a démissionné de la présidence de l’entreprise après que le FBI et la police de New York ont mené une perquisition dans ses bureaux en février.