Wall Street encore en hausse : NASDAQ et S&P 500 à des records

(New York) Wall Street a poursuivi mardi sur son élan de novembre, son meilleur mois depuis 1987, emmenant le NASDAQ et le S&P 500 à de nouveaux records en clôture, dans un marché optimiste sur l’arrivée de vaccins et un potentiel plan de soutien à l’économie américaine.