Le Dow Jones franchit pour la première fois la barre des 30 000 points

(New York) L’indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, a dépassé mardi à la mi-séance la barre symbolique des 30 000 points pour la première fois, les investisseurs saluant le début de la transition politique aux États-Unis et les développements sur le front de la crise sanitaire.