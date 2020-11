La croissance de septembre s’explique par des ventes accrues de carburants diesel et biodiesel, d’aéronefs, de viande de porc et d’électricité.

Les produits québécois recommencent à trouver preneur sur les marchés d’exportation, avec une deuxième augmentation consécutive en septembre.

Hélène Baril

La Presse

En dollars, les exportations du Québec ont augmenté de 6,2 % en septembre, après une hausse de 2,3 % en août, rapporte l’Institut de la statistique du Québec, surtout à cause des ventes aux États-Unis et à la Chine. Il s’agit d’une « excellente nouvelle » qui donne un point d’appui supplémentaire pour la relance de l’économie, a commenté l’économiste Hélène Bégin, de Desjardins.

La convalescence des exportations québécoises se poursuit à un rythme supérieur à celui de l’ensemble du pays. Les exportations canadiennes ont fait du surplace en août (0 %) et ont augmenté de seulement 1,2 % en septembre, selon Statistique Canada.

Malgré cette reprise, les exportations du Québec restent inférieures de 6,5 % à ce qu’elles étaient avant que la crise frappe en février. Depuis le début de l’année, les exportations sont encore en retard de 9,5 % à ce qu’elles étaient à la même période en 2019.

Les importations du Québec ont augmenté de 7,3 % en septembre comparativement au mois précédent, à cause notamment des achats de pétrole (+40 %) et de vin (+71,7 %). Les importations augmentent plus rapidement que les exportations et le Québec importe maintenant plus qu’avant la crise, en février.