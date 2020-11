Femmes en affaires

Pas égaux devant la COVID-19

Pour différentes raisons, comme les secteurs d’activité où les femmes sont particulièrement présentes et le fait qu’elles prennent encore sur leurs épaules en moyenne plus de responsabilités que les hommes en matière de soins aux enfants et de tâches ménagères, les entrepreneures vivent plus durement les impacts de la COVID-19 que les entrepreneurs. Mais il y a aussi des exemples de résilience.