« Savez-vous ce qui est pire que la fermeture d’un hôtel à Montréal ? C’est la fermeture d’à peu près tous les hôtels au Québec ! », a lancé Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ devant une centaine de travailleurs de l’hôtellerie venus manifester mardi midi devant le Centre Sheraton à Montréal pour demander au gouvernement de les aider financièrement ou de les soutenir pour trouver un nouvel emploi dans un autre domaine.

Nathaëlle Morissette

La Presse

Affiches, drapeaux ou encore trompettes à la main, plusieurs travailleurs interrogés, dont une majorité est sans emploi depuis mars, commencent à avoir du mal à imaginer le jour où les hôtels seront à nouveau remplis de clients.

« On nous demande de la résilience, on nous demande de la patience, on passe à travers un jour à la fois, mais on cherche une petite étincelle au bout du tunnel », a déclaré Geneviève Plante, agente de service express au Westin à Montréal, alors que les voitures klaxonnaient sur le boulevard René-Lévesque, en soutien aux travailleurs.

« On demande un soutien financier pour le secteur, de l’accompagnement pour les travailleurs, de la formation soit dans des programmes qui existent déjà ou qui pourraient être adaptés à la situation particulière qu’on vit actuellement », a ajouté M. Bolduc au cours d’une entrevue avec La Presse, pendant le rassemblement.

« La pandémie n’est pas égale pour tout le monde, souligne-t-il. Aujourd’hui, on pense que c’est important de mettre en vitrine le secteur de l’industrie et du tourisme. Les gens souffrent beaucoup depuis le début de la pandémie. » « On demande au gouvernement un soutien parce que les experts nous disent que l’on est un des derniers secteurs qui va se rétablir de la crise actuelle. »

La FTQ représente environ 10 000 travailleurs de l’industrie.