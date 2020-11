La multinationale québécoise GardaWorld n’est officiellement plus la seule à s’intéresser au numéro un mondial de la sécurité G4S : une entreprise américaine dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est le principal actionnaire vient d’essayer de mettre le grappin sur cette compagnie britannique.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Allied Universal Security Services a déposé une offre qui valorisait G4S à environ 5,7 milliards CAN, tandis que l’offre hostile présentée par GardaWorld à la fin septembre était estimée à environ 5,2 milliards.

La société établie à Londres a toutefois indiqué, mardi, que son conseil avait rejeté la proposition de 210 pence par action présentée par Allied Universal le 28 octobre, puisqu’elle « sous-évalue considérablement » la société ainsi que ses perspectives à plus long terme. GardaWorld, Allied Universal ainsi que la CDPQ n’avaient pas commenté la situation, mardi avant-midi.

En date du 31 décembre dernier, le bas de laine des Québécois évaluait son placement dans la compagnie américaine à plus de 1,5 milliard, selon les informations figurant dans son dernier rapport annuel.

Allied Universal dit compter plus de 200 000 employés dans des marchés comme les États-Unis, le Canada, le Mexique et le Royaume-Uni, en plus de générer des revenus annuels supérieurs à 8,5 milliards US.

Fondée il y a plus de 25 ans, GardaWorld emploie plus de 102 000 salariés en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, ainsi qu’au Moyen-Orient.

En ce qui a trait à G4S, ses 533 000 salariés sont répartis dans plus de 85 pays et ses profits ont été, pour les six premiers mois de l’année en cours, d’approximativement 165 millions CAN sur des revenus de 5,7 milliards CAN.