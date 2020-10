Ubisoft reporte deux jeux en raison des « défis » du télétravail

Deux jeux très attendus d’Ubisoft, Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine, relevant respectivement des studios de Toronto et Montréal, ne sortiront pas en 2020 comme prévu. Le géant français du jeu vidéo a profité de la présentation de ses résultats pour le premier semestre pour annoncer le « décalage » de ces deux jeux d’une année, en 2021-2022, « en raison des défis de production liés au travail à domicile ».