Real by Fake : sous les palmiers hollywoodiens

Spécialiste des effets visuels, Real by Fake, entreprise fondée par Marc Côté, compte dans son portfolio des films comme L’aviateur, C.R.A.Z.Y, Wild, Dallas Buyers Club, Les Immortels et Café de flore. De ses bureaux à Montréal, elle n’avait aucun mal à créer la magie du cinéma, jusqu’au jour où les séries Big Little Lies et Sharp Objects se sont ajoutées à son carnet de commandes et ont changé les règles du jeu.