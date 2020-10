Record de mentions « J'aime » pour le tweet de Trump positif

(Washington) Plus d’un million de mentions « J'aime », plus de 425 000 commentaires et le compteur des retweets qui s’emballe : le tweet de Donald Trump annonçant que sa femme Melania et lui ont été déclarés positifs à la COVID-19 battait des records d’audience vendredi matin.