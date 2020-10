(Toronto) Des dirigeants syndicaux exhortent le gouvernement Trudeau à octroyer une aide financière immédiate à l’industrie du transport aérien, qui a été grandement affectée par la pandémie de COVID-19.

La Presse Canadienne

Les représentants de deux syndicats de pilotes et d’Unifor ont demandé à Ottawa, jeudi, d’offrir aux compagnies aériennes des prêts totalisant 7 milliards à un taux d’intérêt de 1 %.

Ce regroupement dit être à la recherche d’une combinaison de garanties de prêt et d’aide financière directe. Il ne réclame toutefois pas de subventions.

Dans le cadre d’une conférence de presse, le président d’Unifor, Jerry Dias, a souligné les États-Unis, l’Allemagne, la France et d’autres pays qui ont offert des milliards de dollars en soutien, contrairement au Canada, qui a plutôt déployé des mesures, comme la Subvention salariale d’urgence, visant à épauler l’ensemble des secteurs.

Les restrictions de voyage et le plongeon de la demande continuent de peser sur les secteurs du transport aérien et du tourisme. Plus de 30 000 employés ont été mis à pied ou se trouvent en congé forcé chez Air Canada et WestJet.

Dans son discours du Trône de la semaine dernière, le gouvernement Trudeau s’est engagé à soutenir les « liaisons régionales des compagnies aériennes », mais n’a fourni aucun détail.