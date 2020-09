Le nouveau grand syndicat est affilié à la FTQ — la plus grande centrale syndicale au Québec, avec plus de 600 000 membres.

Trois syndicats de la télé et du cinéma fusionnent au Québec

(Montréal) Alors que bien des artisans du milieu culturel se retrouvent dans une situation encore plus précaire, en raison de la pandémie, trois grands syndicats qui les représentent viennent de fusionner. La grande association qui en résulte représente quelque 7000 techniciens du cinéma et de la télévision au Québec.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Le dernier vote vient d’être dévoilé : les trois syndicats ont voté avec une forte majorité en faveur de la fusion, sous le chapiteau de l’Association québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS). L’AIEST 514 (Guilde internationale des techniciens) l’a approuvée dans une proportion de 82 %, l’AIEST 667 à 94 % et l’AQTIS à 83 %.

Le nouveau grand syndicat est affilié à la FTQ — la plus grande centrale syndicale au Québec, avec plus de 600 000 membres.

Les artisans de l’AQTIS travaillent à la caméra, à la réalisation, au son, au montage, au maquillage, aux costumes, aux décors, à l’éclairage, aux effets spéciaux, dans des productions télévisuelles et cinématographiques du Québec et de l’étranger tournées ici, notamment pour les grands studios américains.

En entrevue jeudi, le premier président de la nouvelle association, Christian Lemay, s’est dit particulièrement fier d’avoir réussi à unifier les travailleurs et les syndicats en cette ère difficile pour l’industrie.