L’action de Nuvei s’est appréciée de plus de 50 % à l’ouverture des marchés jeudi matin à l’occasion de l’inscription à la Bourse de Toronto de l’entreprise montréalaise spécialisée en technologies de paiements électroniques.

Richard Dufour

La Presse

Le titre vient de commencer à se transiger sous le symbole NVEI.

Le premier appel public à l’épargne de Nuvei - consistant en un placement d’actions nouvelles et un placement secondaire par lequel un actionnaire (la firme privée Novacap) vend des actions - permet de récolter un total de 700 millions US.

Nuvei touchera 625 millions US et Novacap 75 millions US.

Si l’option pour attributions excédentaires est exercée par les banquiers, Nuvei pourrait amasser 105 millions US de plus. L’argent récolté doit notamment servir à désendetter l’entreprise.

Signe d’une demande très forte, la FinTech a finalement vendu 26,9 millions d’actions au prix de 26 $ US alors que la fourchette de prix espérée avait initialement été établie entre 20 $ US à 22 $ US. L’appétit des investisseurs ayant passé des commandes au cours des 10 derniers jours devait contribuer à dicter le prix de départ du titre.

Nuvei compte plus de 800 employés, dont environ 200 au siège social de Montréal, et plus de 50 000 clients (appelés des marchands partenaires par l’entreprise).

Si le chiffre d’affaires de l’exercice financier 2019 a atteint 256 millions US, l’entreprise n’est pas rentable. Elle a généré des pertes de 70 millions US l’année dernière et prévient qu’elle prévoit continuer à générer des pertes pour un moment encore car elle continue d’effectuer des investissements importants dans le développement de ses activités. Les pertes des 12 derniers mois atteignent d’ailleurs 117 millions US bien que le chiffre d’affaires s’élève à 316 millions US.

Nuvei est dirigée par Philip Fayer. Il est PDG et président du conseil de l’entreprise. C’est aussi lui qui a fondée Nuvei il y a 17 ans. Cet entrepreneur de 42 ans est un ancien étudiant de l’Université Concordia.

Les trois plus gros actionnaires de Nuvei sont dans l’ordre la firme privée d’investissement Novacap, le PDG Philip Fayer, et la Caisse de dépôt et placement du Québec.