C2 Montréal, de la réalité au virtuel

C2 Montréal, reconnu pour ses événements d’affaires ludiques et ses expériences immersives, aura lieu cet automne en mode virtuel. Le Palais des congrès se réinvente aussi en devenant l’hôte de plus petits rassemblements et de conférences à la fois en direct et en ligne. COVID-19 oblige, cette nouvelle façon de faire ne permet toutefois pas aux hôteliers de faire le plein de congressistes.