C2 Montréal, reconnu pour ses événements d’affaires ludiques et ses expériences immersives, aura lieu cet automne en mode virtuel. Le Palais des congrès se réinvente aussi en devenant l’hôte de plus petits rassemblements et de conférences à la fois en direct et en ligne. COVID-19 oblige, cette nouvelle façon de faire ne permet toutefois pas aux hôteliers de faire le plein de congressistes.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« On a vu les limites des réunions Zoom. C’est devenu un cliché », a admis sans détour le président et chef de la direction de C2 Montréal, Jacques-André Dupont, mercredi, alors que son organisation annonçait la tenue de l’événement du 19 au 30 octobre 2020. Mais « on s’est rendu compte qu’on est capables de faire une conférence en ligne et que pendant 50 minutes, les gens ne décrochent pas si le sujet est bon et si le contenu est bon ».

Ainsi, l’événement, qui devait avoir lieu le printemps dernier, permettra pendant 10 jours en octobre aux détenteurs de billets d’avoir accès en ligne à une quarantaine de conférenciers, comme la développeuse et joueuse professionnelle de jeux vidéo Stéphanie Harvey et l’entrepreneur Gary Vaynerchuk, créateur de Wine Library, l’un des premiers sites de commerce électronique de vin. Les participants pourront également prendre part à des classes de maîtres et à des activités de réseautage. Le tout, à travers leur écran.

« On est capables de réunir des gens, ajoute M. Dupont, arrivé en poste en mars dernier. On va être capables de créer de l’interaction. De faire du travail collaboratif. De connecter des gens de Montréal avec des gens de l’international. »

Les participants, habitués de vivre une panoplie d’expériences en direct pendant cet événement, seront-ils tous présents à ce rendez-vous devenu numérique ? « Il faut partir du principe qu’un événement en ligne, ce n’est pas un événement en présentiel. Il faut choisir des approches et des techniques différentes », rappelle-t-il, en soulignant du même souffle que normalement, C2 dure trois jours et présente une programmation chargée.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2 Montréal

Là, on ne peut pas penser faire un événement en ligne pendant trois jours avec plein d’activités et que les gens vont rester assis devant leur écran 12 heures par jour. Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2 Montréal

C2, dont les billets sont en vente depuis mercredi, se déroulera cette année pendant 10 jours ouvrables et donnera accès à quatre activités quotidiennement. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a également annoncé cette semaine qu’elle profiterait de la tenue de ce rendez-vous d’affaires et de créativité pour révéler la deuxième phase du plan de relance économique de la Ville.

L’an dernier, C2 Montréal avait attiré 8000 participants. Cette année, Jacques-André Dupont fait le pari qu’ils seront encore plus nombreux, notamment en raison de la gratuité de certaines activités et de la facilité d’accès avec le web.

Nouveautés au Palais des congrès

Par ailleurs, avec la possibilité d’organiser des événements de 250 personnes ou moins, le Palais des congrès de Montréal tente également de se réinventer avec l’aménagement de nouveaux studios et des services repensés pour les locations de salles, a indiqué Robert Mercure, président-directeur général du Palais, au cours d’un entretien avec La Presse. Une visite des lieux visant à présenter ces nouveautés aux médias se tient ce jeudi.

On a mis en place des événements hybrides : une partie en personne et une partie virtuelle. L’avantage, c’est qu’on est capables d’aider nos clients [à entrer en contact] avec d’autres clients à travers le monde. Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès

On offre également des forfaits abordables pour des entreprises qui voudraient organiser une ou plusieurs journées de réunions tout en respectant les règles sanitaires. Le Palais des congrès est aussi en discussion avec d’autres centres du même genre à travers le monde pour être l’hôte d’événements internationaux où les délégués, dans leur pays respectif, participeraient à une grande téléconférence, explique M. Mercure.

En raison de la pandémie, le Palais a perdu 23 congrès. Toutefois, M. Mercure souligne que d’ici le 31 mars, 80 événements auront lieu sur place. Près de 17 rassemblements prévus cette année ont été reportés.

Difficile pour les hôteliers

Par ailleurs, la tenue de congrès ou de réunions à effectifs réduits n’aidera pas les hôtels des grands centres, comme Montréal, à louer des chambres, soutient Ève Paré, présidente-directrice générale de l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM). Au 31 août, par rapport à la même période l’an dernier, elle calcule un manque à gagner de 430 millions. Son association compte une centaine de membres.

Xavier Gret, directeur général de l’Association Hôtellerie Québec (AHQ), partage son point de vue. « Vous savez, 250 personnes, avec les mesures de distanciation que l’on connaît, c’est pas ça qui va remplir nos établissements. »