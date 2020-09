La canalisation 5 transporte le pétrole brut et le propane du Wisconsin à Sarnia, en Ontario, en passant par des parties des péninsules supérieures et inférieures du Michigan.

Enbridge annonce qu’elle redémarrera le tronçon est de la canalisation 5 dans le détroit de Mackinac après avoir obtenu l’approbation de l’administration fédérale sur la sécurité des pipelines et des produits dangereux et de la Michigan Circuit Court.

La Presse Canadienne

L’entreprise établie à Calgary a fermé les deux tronçons du pipeline en juin après avoir remarqué une perturbation d’un ancrage sous-marin soutenant la canalisation est.

Le tronçon ouest a été redémarré, puis mis à l’arrêt par un juge à la demande de la procureure générale de l’État du Michigan, Dana Nessel. L’activité avait repris par la suite, mais la portion est demeurait fermée.

La canalisation 5 transporte le pétrole brut et le propane du Wisconsin à Sarnia, en Ontario, en passant par des parties des péninsules supérieures et inférieures du Michigan. Un tronçon de 6,4 kilomètres de long se divise en deux tuyaux qui traversent le fond du détroit de Mackinac, qui relie les Grands Lacs Huron et Michigan.

Le vice-président Vern Yu a fait valoir que la décision d’autoriser le redémarrage est une bonne nouvelle pour les résidents du Michigan qui dépendent de l’énergie fournie par la canalisation 5.

Enbridge affirme avoir été assurée par l’administration du pipeline qu’il n’y a aucun problème d’intégrité avec la canalisation 5.