Production bovine: un succès bœuf pour les éleveurs du Québec

Le bœuf du Québec est de plus en plus présent dans les comptoirs des supermarchés : il s’est transformé trois fois plus de viande bovine dans la province cette année qu’à pareille date l’an dernier, confirme Jean-Sébastien Gascon, coordonnateur du Partenariat Bœuf Québec. Déjà offerts dans les supermarchés IGA, les produits identifiés par la marque Bœuf Québec ont fait leur entrée dans les 114 magasins de l’enseigne Maxi à la fin du mois d’août. Et d’autres grandes surfaces pourraient leur emboîter le pas.