L’hébergement et la restauration durement touchés par la COVID-19

L’hébergement et la restauration sont les secteurs qui ont été les plus touchés au printemps, avec une perte de 137 000 emplois entre février et mai, révèle un rapport de l’Institut du Québec intitulé L’emploi pendant et après la COVID-19, Analyse et propositions, rendu public mardi. Voici les principaux faits saillants du rapport.