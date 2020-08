(Toronto) Le principal indice de la Bourse de Toronto cotait en hausse, vendredi avant-midi, stimulé par les gains enregistrés dans le secteur des matériaux, dans lequel on retrouve les grandes compagnies minières, alors que le prix de l’or s’appréciait.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX ajoutait 44,61 points à 16 776,10 points.

Du côté de Wall Street, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles était à 28 570,23 points, en hausse de 77,96 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 ajoutait 7,07 points, à 3491,62 points. L’indice composé du NASDAQ prenait 41,30 points, à 11 666,64 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se transigeait au cours moyen de 76,44 cents US, par rapport à son cours moyen de 76,17 cents US de jeudi.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du baril de pétrole s’emparait de sept cents US, à 43,11 $ US. L’once d’or se négociait à 1966 $ US, en hausse de 34 $ US. Le prix de la livre de cuivre se négociait à 3,02 $ US, en hausse de trois cents US.